DIRETTA Giro d’Italia 2020, tappa di oggi LIVE: non va via la fuga, ecco il primo GPM di giornata (Di mercoledì 21 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI oggi DELLA VUELTA: ALTRA FRAZIONE DI MONTAGNA 11.11 Superati i primi 30 chilometri di gara. 11.08 I corridori stanno per scalare il GPM di prima categoria di Forcella Valbona: 21,4 chilometri al 6,7% di pendenza media. 11.03 A breve il plotone approccerà il primo GPM di giornata, vedremo se i big si sfideranno già lì. 10.58 Si prosegue con scatti e controscatti, ma non si forma la fuga giusta. 10.52 Sarà una giornata lunghissima: mancano ancora 185 chilometri all’arrivo. 10.49 Superati i primi 15 chilometri, sempre gruppo allungatissimo. 10.45 Non si è ancora formato nessun tentativo. 10.39 Da ... Leggi su oasport (Di mercoledì 21 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER LADELLADIDELLA VUELTA: ALTRA FRAZIONE DI MONTAGNA 11.11 Superati i primi 30 chilometri di gara. 11.08 I corridori stanno per scalare il GPM di prima categoria di Forcella Valbona: 21,4 chilometri al 6,7% di pendenza media. 11.03 A breve il plotone approccerà ilGPM di, vedremo se i big si sfideranno già lì. 10.58 Si prosegue con scatti e controscatti, ma non si forma lagiusta. 10.52 Sarà unalunghissima: mancano ancora 185 chilometri all’arrivo. 10.49 Superati i primi 15 chilometri, sempre gruppo allungatissimo. 10.45 Non si è ancora formato nessun tentativo. 10.39 Da ...

