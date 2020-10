Covid, oltre 54mila denunce di contagi sul lavoro: 319 i morti (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Sono oltre cinquantaquattromila le denunce di contagio da Covid sul lavoro arrivate all’Inail: di questi, 319 i morti Alla fine del mese scorso le denunce all’Inail, in merito alla questione legata ai contagi da coronavirus sul lavoro, hanno superato le 54 mila unità (precisamente 54.128). Rispetto ad agosto, vi è stato un aumento di 1919 … L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Sonocinquantaquattromila ledio dasularrivate all’Inail: di questi, 319 iAlla fine del mese scorso leall’Inail, in merito alla questione legata aida coronavirus sul, hanno superato le 54 mila unità (precisamente 54.128). Rispetto ad agosto, vi è stato un aumento di 1919 … L'articolo proviene da Inews.it.

caritas_milano : Pandemia Sociale crescono disuguaglianze e #povertà. Mentre milioni di persone perdono il lavoro cresce il patrimo… - Adnkronos : #Covid, oltre 54mila contagi sul #lavoro - dellorco85 : Eleonora Daniele su RAI 1 riesce a far polemica su Chiara Ferragni perché 'non ha parlato di Covid'. Beh più che pa… - ginugiola : RT @chiesadimilano: #EmergenzaCovid dalla #Diocesi distribuiti oltre 9 milioni di euro grazie al fondo straordinario #8x1000 a diversi bene… - virca48 : RT @transparency_it: Oltre 1 miliardo di dollari sono stati persi in illeciti legati al #Covid19. Chiediamo misure concrete contro la corru… -