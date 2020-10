Covid, oggi più ricoveri in terapia intensiva che il 10 marzo (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Covid, oggi più ricoveri in terapia intensiva che il 10 marzo La pandemia da Covid-19 segna una nuova giornata nera in Italia in termini di contagi e morti. Il dato fornito dalla Protezione civile e dal ministero della Salute del bollettino di oggi, mercoledì 21 ottobre, indica 15.199 nuovi casi e 127 morti. Numeri che preoccupano e che stanno spingendo le singole Regioni a emanare ulteriori ordinanze restrittive per contenere i contagi. Ma il dato che più allarma è quello dei ricoveri e delle terapie intensive. oggi i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 926 (+56 da ieri). Più di quelli registrati il 10 marzo scorso (erano ... Leggi su tpi (Di mercoledì 21 ottobre 2020)piùinche il 10La pandemia da-19 segna una nuova giornata nera in Italia in termini di contagi e morti. Il dato fornito dalla Protezione civile e dal ministero della Salute del bollettino di, mercoledì 21 ottobre, indica 15.199 nuovi casi e 127 morti. Numeri che preoccupano e che stanno spingendo le singole Regioni a emanare ulteriori ordinanze restrittive per contenere i contagi. Ma il dato che più allarma è quello deie delle terapie intensive.i pazienti ricoverati insono 926 (+56 da ieri). Più di quelli registrati il 10scorso (erano ...

