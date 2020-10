Coronavirus, oggi in Italia 127 morti e 15.199 nuovi casi: quasi tutti asintomatici, stabili ricoveri in reparti e terapie intensive [DATI] (Di mercoledì 21 ottobre 2020) I DATI ufficiali sulla pandemia di Coronavirus forniti dalla protezione civile: nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 127 morti, 2.369 guariti e 15.199 nuovi casi su 177.898 tamponi. E’ quindi risultato positivo l’8,54% dei tamponi effettuati, in lieve aumento rispetto a ieri. Le Regioni con il più alto numero di nuovi casi nelle ultime 24 ore sono Lombardia (4.125), Piemonte (1.799), Campania (1.760), Veneto (1.422), Lazio (1.219), Toscana (866), Emilia Romagna (671), Sicilia (562) e Liguria (546). Il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di: 449.648 casi totali 36.832 morti 257.374 guariti Il pazienti attualmente positivi al Covid-19 ... Leggi su meteoweb.eu (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Iufficiali sulla pandemia diforniti dalla protezione civile: nelle ultime 24 ore inci sono stati 127, 2.369 guariti e 15.199su 177.898 tamponi. E’ quindi risultato positivo l’8,54% dei tamponi effettuati, in lieve aumento rispetto a ieri. Le Regioni con il più alto numero dinelle ultime 24 ore sono Lombardia (4.125), Piemonte (1.799), Campania (1.760), Veneto (1.422), Lazio (1.219), Toscana (866), Emilia Romagna (671), Sicilia (562) e Liguria (546). Il bilancio aggiornato adinè di: 449.648totali 36.832257.374 guariti Il pazienti attualmente positivi al Covid-19 ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus oggi Coronavirus oggi, bollettino Covid 21 ottobre. Focolai domestici, boom nelle Marche il Resto del Carlino Nuovo picco di contagi, 219 i positivi, mai così tanti in regione.

I NUMERI Oggi sono stati rilevati 219 nuovi contagi (4.627 tamponi eseguiti) e un decesso da Covid-19 in Friuli Venezia Giulia. Si tratta di un uomo del 1939 che era ricoverato ...

Covid, nuove restrizioni nel fine settimana se i contagi continueranno a salire

Di un nuovo Dpcm non si è ancora parlato, assicura il ministero della Salute, ma potrebbero arrivare nuove restrizioni e chiusure. Osservati speciali palestre, piscine e trasporti pubblici ...

