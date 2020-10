Coronavirus, Campania verso il coprifuoco: c'è l'ok dei sindaci a una condizione (Di mercoledì 21 ottobre 2020) la Campania verso il coprifuoco . I sindaci dei vari comuni della regione hanno dato l'ok per il lockdown notturno , ma ad una condizione: 'Il Ministero dell'Interno ci assicuri adeguati controlli ... Leggi su leggo (Di mercoledì 21 ottobre 2020) lail. Idei vari comuni della regione hanno dato l'ok per il lockdown notturno , ma ad una: 'Il Ministero dell'Interno ci assicuri adeguati controlli ...

you_trend : ?? #Coronavirus, elaborazioni basate sull'aggiornamento quotidiano: • Tasso grezzo di letalità : 8,4% Regioni con i… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, De Luca: da venerdì in Campania coprifuoco alle 23 #coronavirusitalia - Agenzia_Ansa : Coronavirus, la Campania chiude le scuole fino al 30 ottobre. Da domani solo didattica a distanza. Sospese le attiv… - ladyrosmarino : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, Arzano in Campania zona rossa. Incremento dei contagi del 209,4% - viagrazie : Coronavirus Campania, l'ordinanza di De Luca in Pdf. Stop spostamenti tra province -