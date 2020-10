Claudia Schiffer festeggia i suoi 50 anni con la sua Barbie (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Claudia Maria Schiffer ha compiuto 50 anni il 25 agosto ma il suo regalo più sofisticato è arrivato solo adesso. Per celebrare il traguardo la celebre top model tedesca ha collaborato con la Mattel dando vita ad una Barbie che riprendesse la sua fisionomia e indossasse i suoi abiti più iconici. Gli outfit scelti rappresentano alcuni momenti chiave della carriera di Claudia Schiffer. Uno di questi è l’abito di Versace indossato dalla top model in occasione della sfilata autunno/inverno 1994. Barbie compie 60 anni segreti e curiosità della bambola più venduta al mondo È un abito da sera blu da sogno, con l’iconico bustino Versace e una gonna lunga a trapezio semitrasparente e ... Leggi su tvzap.kataweb (Di mercoledì 21 ottobre 2020)Mariaha compiuto 50il 25 agosto ma il suo regalo più sofisticato è arrivato solo adesso. Per celebrare il traguardo la celebre top model tedesca ha collaborato con la Mattel dando vita ad unache riprendesse la sua fisionomia e indossasse iabiti più iconici. Gli outfit scelti rappresentano alcuni momenti chiave della carriera di. Uno di questi è l’abito di Versace indossato dalla top model in occasione della sfilata autunno/inverno 1994.compie 60segreti e curiosità della bambola più venduta al mondo È un abito da sera blu da sogno, con l’iconico bustino Versace e una gonna lunga a trapezio semitrasparente e ...

