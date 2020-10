Champions | Inter-Borussia Moenchengladbach 2-2 | doppio Lukaku salva Conte

Inter : ?? | ALLENAMENTO Vigilia di @ChampionsLeague, tutte le foto dell'ultimo allenamento prima di #InterBorussia ??… - Inter : LIVE-??-Antonio Conte e Samir Handanovic in conferenza stampa alla vigilia dell'esordio in Champions League ?? - Inter : ? | STORIA Vi ricordate quale giocatore dell'Inter ha segnato una tripletta in Champions League contro una squadra… - elton2577 : RT @_ThousandN: Nelle ultime 11 partite di Champions, l'Inter ha vinto solo 2 volte. Contro Slavia Praga e Borussia Dortmund. #finoalconfine - morenoAlmare : RT @_ThousandN: Nelle ultime 11 partite di Champions, l'Inter ha vinto solo 2 volte. Contro Slavia Praga e Borussia Dortmund. #finoalconfine -

L'Inter di Antonio Conte, in piena emergenza per i forfait dell'ultimo minuto di Sensi per affaticamento e Hakimi per covid, pareggia per 2-2 all'esordio in Champions League contro i tedeschi del ...L'Inter rischia a San Siro contro il Borussia Moenchengladbach nel primo match della fase a gironi di Champions: pari nel finale di Lukaku che firma una doppietta (6 gol in 5 partite stagionale), ...