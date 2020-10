Belen e Antonino: vacanze in Camper (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Weekend romantico e all’insegna della semplicità per la Rodriguez che ha scelto il Camper per godersi le miti temperature autunnali Belen si gode oltre alla presenza del piccolo Santiago anche l’amore del giovane hairstylis,Antonino, che le ha rubato il cuore: molti fan non hanno potuto fare a meno di notare la sua somiglianza con l’ex della Rodriguez, il pilota Andrea Iannone Belen e Antonino, fuga romantica in Camper Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Weekend romantico e all’insegna della semplicità per la Rodriguez che ha scelto ilper godersi le miti temperature autunnalisi gode oltre alla presenza del piccolo Santiago anche l’amore del giovane hairstylis,, che le ha rubato il cuore: molti fan non hanno potuto fare a meno di notare la sua somiglianza con l’ex della Rodriguez, il pilota Andrea Iannone, fuga romantica inArticolo completo: dal blog SoloDonna

