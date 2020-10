Acquisti farmaci, Consip: in primi mesi 2020 più che raddoppiati (Di mercoledì 21 ottobre 2020) (Teleborsa) – Al 30 settembre 2020, gli Acquisti di farmaci da parte delle Regioni sul sistema Consip sono più che raddoppiati rispetto all’intero 2019. Lo rende noto la stessa Consip precisando che nei primi 9 mesi del 2020 sono state 42 le gare dalla PA per un totale di 6.475 lotti (+53% rispetto a 4.026 lotti dell’intero 2019) e un valore di oltre 4 miliardi di euro (+135% rispetto a 1,7 miliardi dell’intero 2019). Tra le diverse specialità farmaceutiche oggetto di acquisto, si segnala il dato dei farmaci antivirali di cui nei primi 9 mesi del 2020 sono stati acquistati oltre 21,2 milioni di unità di prodotto tra ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 21 ottobre 2020) (Teleborsa) – Al 30 settembre, glidida parte delle Regioni sul sistemasono più cherispetto all’intero 2019. Lo rende noto la stessaprecisando che neidelsono state 42 le gare dalla PA per un totale di 6.475 lotti (+53% rispetto a 4.026 lotti dell’intero 2019) e un valore di oltre 4 miliardi di euro (+135% rispetto a 1,7 miliardi dell’intero 2019). Tra le diverse specialità farmaceutiche oggetto di acquisto, si segnala il dato deiantivirali di cui neidelsono stati acquistati oltre 21,2 milioni di unità di prodotto tra ...

ROMA (ITALPRESS) – Al 30 settembre 2020, gli acquisti di farmaci da parte delle Regioni sul “Sistema-Consip” (attraverso lo SDAPA – Sistema Dinamico di Acquisizione della PA) sono più che raddoppiati ...

Modena In arrivo due milioni di tamponi rapidi per lavoratori under 40

Dovrebbero arrivare nel giro di due settimane, tra fine ottobre e inizio novembre, e sono stati acquistati dalla Regione ... le persone che hanno eseguito in farmacia i test sierologici.

ROMA (ITALPRESS) – Al 30 settembre 2020, gli acquisti di farmaci da parte delle Regioni sul "Sistema-Consip" (attraverso lo SDAPA – Sistema Dinamico di Acquisizione della PA) sono più che raddoppiati ...