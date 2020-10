Yakuza: Like A Dragon per Xbox Series X/S dedica un trailer a un elenco di miglioramenti next-gen a dir poco folli (Di martedì 20 ottobre 2020) Yakuza: Like A Dragon segna una pietra miliare per la lunga serie di SEGA, poiché questa sarà il primo capitolo disponibile al lancio di una console next-gen. Dotato di una varietà di miglioramenti grafici su PS5, Xbox Series X e Xbox Series S, l'ultimo gioco di Yakuza con protagonista Kasuga Ichiban ha anche alcune altre funzionalità di nuova generazione che lo distinguono dagli altri giochi di lancio di prossima generazione. Tutto questo può essere visto in un trailer, che presenta un'intelligenza artificiale avanzata dei crostacei, ottimismo ottimizzato del protagonista e uno sguardo leggermente inquietante nel "coinvolgimento dei giochi di ruolo". In sostanza il ... Leggi su eurogamer (Di martedì 20 ottobre 2020)segna una pietra miliare per la lunga serie di SEGA, poiché questa sarà il primo capitolo disponibile al lancio di una console-gen. Dotato di una varietà digrafici su PS5,X eS, l'ultimo gioco dicon protagonista Kasuga Ichiban ha anche alcune altre funzionalità di nuova generazione che lo distinguono dagli altri giochi di lancio di prossima generazione. Tutto questo può essere visto in un, che presenta un'intelligenza artificiale avanzata dei crostacei, ottimismo ottimizzato del protagonista e uno sguardo leggermente inquietante nel "coinvolgimento dei giochi di ruolo". In sostanza il ...

