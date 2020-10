Viky Varga e una splendida giornata | “Ho l’alba nel mio taschino”

Leggi su golssip

(Di martedì 20 ottobre 2020)si gode giustamente una bellissimadi sole in Salento, la terra del compagno, Graziano Pellè, dove si trova in vacanza. Il sole pugliese non può non strappare un sorriso allegro e sincero. E così, sempre in forma perfetta, Viktoriascrive su Instagram: "Ho l'alba nel mio taschino".embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CGjj0C4gV-p/"e una: “Ho l’alba nel mio taschino” Golssip.