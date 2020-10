Verso la società della cura. Cambiare paradigma per superare la crisi (Di martedì 20 ottobre 2020) di Michele Sorice, ordinario di Sociologia della comunicazione al Dipartimento di Scienze Politiche della Luiss, dove dirige il Centre for Conflict and Participation Studies (CCPS)La crisiDa diversi anni – prima ancora dell’esplosione devastante della pandemia – molti sociologi hanno fatto riferimento alla “crisi” come dimensione strutturale della modernità: una sorta di paradigma sociale. Una crisi specifica, quella derivante dalla pandemia, ci ha costretto a ripensare modi di vita, funzionamento delle istituzioni e organizzazione della politica.Proprio su queste pagine, molto opportunamente, Leonardo Morlino aveva parlato della responsabilità delle ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 20 ottobre 2020) di Michele Sorice, ordinario di Sociologiacomunicazione al Dipartimento di Scienze PoliticheLuiss, dove dirige il Centre for Conflict and Participation Studies (CCPS)LaDa diversi anni – prima ancora dell’esplosione devastantepandemia – molti sociologi hanno fatto riferimento alla “” come dimensione strutturalemodernità: una sorta disociale. Unaspecifica, quella derivante dalla pandemia, ci ha costretto a ripensare modi di vita, funzionamento delle istituzioni e organizzazionepolitica.Proprio su queste pagine, molto opportunamente, Leonardo Morlino aveva parlatoresponsabilità delle ...

