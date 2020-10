Tutto il dolore di Guenda Goria abbandonata due volte e cresciuta troppo presto (Di martedì 20 ottobre 2020) E’ proprio vero che ogni giovane adolescente percorre il suo sentiero e che spesso il modo in cui diventa adulto prescinde da quello che è stato l’esempio dato. Guenda Goria nella casa del Grande Fratello VIP 5 è l’esempio di una donna che ha saputo affrontare quando era solo una ragazzina, le intemperie di una vita caratterizzata da due abbandoni. Prima quello del padre, Amedeo Goria che ancora oggi ammette di non aver saputo esserlo da giovane; poi quello di Maria Teresa Ruta che per seguire il suo nuovo amore, ha lasciato Guenda e suo fratello da soli, per andare a vivere in un’altra città. Guenda aveva 17 anni, suo fratello 14. Maria Teresa oggi si rende conto di non aver dato il migliore esempio, di aver forse sbagliato ma allo stesso tempo spiega i ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 20 ottobre 2020) E’ proprio vero che ogni giovane adolescente percorre il suo sentiero e che spesso il modo in cui diventa adulto prescinde da quello che è stato l’esempio dato.nella casa del Grande Fratello VIP 5 è l’esempio di una donna che ha saputo affrontare quando era solo una ragazzina, le intemperie di una vita caratterizzata da due abbandoni. Prima quello del padre, Amedeoche ancora oggi ammette di non aver saputo esserlo da giovane; poi quello di Maria Teresa Ruta che per seguire il suo nuovo amore, ha lasciatoe suo fratello da soli, per andare a vivere in un’altra città.aveva 17 anni, suo fratello 14. Maria Teresa oggi si rende conto di non aver dato il migliore esempio, di aver forse sbagliato ma allo stesso tempo spiega i ...

