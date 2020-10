“Torna in tv con Carlo Conti”. Arriva la notizia tanto attesa che fa felice il pubblico (Di martedì 20 ottobre 2020) Tutto pronto per il ritorno su Rai1 di Affari Tuoi, il programma lanciato nel 2003 da Paolo Bonolis. Si riparte con sei puntate che andranno in onda il sabato sera, fra gennaio e febbraio del 2021. Alla conduzione ci sarà Carlo Conti che andrà a sfidare la concorrenza di C’è Posta per te, il programma condotto da Maria De Filippi. Pertanto si prospetta uno scontro tra due grandi conduttori che si contenderanno la leadership dei teleschermi del sabato sera. La notizia è stata riportata da da TvBlog che specifica, inoltre, che il nodo riguardava la conduzione del programma. L’azienda di Viale Mazzini ha scelto un big come Carlo Conti, già conduttori di Tale e Quale e per più edizioni del Festival di Sanremo. Conti riporterà il gioco dei pacchi in tv andando a ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 20 ottobre 2020) Tutto pronto per il ritorno su Rai1 di Affari Tuoi, il programma lanciato nel 2003 da Paolo Bonolis. Si riparte con sei puntate che andranno in onda il sabato sera, fra gennaio e febbraio del 2021. Alla conduzione ci saràConti che andrà a sfidare la concorrenza di C’è Posta per te, il programma condotto da Maria De Filippi. Persi prospetta uno scontro tra due grandi conduttori che si contenderanno la leadership dei teleschermi del sabato sera. Laè stata riportata da da TvBlog che specifica, inoltre, che il nodo riguardava la conduzione del programma. L’azienda di Viale Mazzini ha scelto un big comeConti, già conduttori di Tale e Quale e per più edizioni del Festival di Sanremo. Conti riporterà il gioco dei pacchi in tv andando a ...

