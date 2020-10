Ten Hag: “Voglio vedere un Ajax coraggioso contro il Liverpool” (Di martedì 20 ottobre 2020) Il tecnico dell’Ajax, in vista della gara contro il Liverpool nella prima giornata di Champions League, ha parlato in conferenza stampa. Queste le parole di Ten Hag: “Liverpool? E’ la miglior formazione al mondo, ma noi vogliamo giocare contro queste squadre. Assenti? Ci mancheranno Antony e Jurrien Timber, non saranno a disposizione per domani. Anche con le assenze, abbiamo comunque una buona rosa e i nostri principi di gioco non cambieranno. Domani voglio vedere un Ajax coraggioso contro il Liverpool, che giochi con fiducia.” foto: twitter uff Ajax L'articolo Ten Hag: “Voglio vedere un Ajax coraggioso contro il Liverpool” proviene da Alfredo ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 20 ottobre 2020) Il tecnico dell’, in vista della garail Liverpool nella prima giornata di Champions League, ha parlato in conferenza stampa. Queste le parole di Ten Hag: “Liverpool? E’ la miglior formazione al mondo, ma noi vogliamo giocarequeste squadre. Assenti? Ci mancheranno Antony e Jurrien Timber, non saranno a disposizione per domani. Anche con le assenze, abbiamo comunque una buona rosa e i nostri principi di gioco non cambieranno. Domani vogliounil Liverpool, che giochi con fiducia.” foto: twitter uffL'articolo Ten Hag: “Vogliounil Liverpool” proviene da Alfredo ...

