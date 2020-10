Stasera in tv | Kickboxer Retaliation su Italia 1

Leggi su cineblog

(Di martedì 20 ottobre 2020) Cast e personaggi Alain Moussi: Kurt Sloane Jean-Claude Van Damme: Durand Hafþór Júlíus Björnsson: Mongkut Mike Tyson: Briggs Sara Malakul Lane: Liu Sloane Christopher Lambert: Thomas Moore Steven Swadling: Joseph King Sam Medina: Crawford Miles Strommen: Rupert Randy Charach: Drake Brian Shaw: Huge Convinct Roy Nelson: Big Country Ronaldinho: Ronaldo Fabrício Werdum: Fabricio Wanderlei Silva: Chud Rico Verhoeven: Moss Renato Sobral: se stesso Frankie Edgar: se stesso Mauricio Rua: se stesso Doppiatorini Andrea Ward: Durand Mario Bombardieri: Briggs Valentina Stredini: Liu Sloane Gino La Monica: Thomas Moore La trama Un anno dopo gli eventi di– La vendetta del guerriero, Kurt Sloan ha promesso di non tornare mai più in Thailandia. Tuttavia, mentre si prepara per una title shot di ...