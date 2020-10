Spafora getta nel panico il calcio | Non so se la Serie A arriverà alla fine E attacca ancora Ronaldo

Leggi su iltempo

(Di martedì 20 ottobre 2020) Il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, lancia l'rme: campionato didiA a rischio. "Non so se si; fino in fondo al campionato" diA "perché effettivamente questo è un anno particolare. Non abbiamo certezze". Il ministro, ospite de L'aria che tira su La7 ha aggiunto: "Credo che però di questo debba essere consapevole anche la Lega diA e debba pensare già a un piano B e un piano C". Spadafora è tornato anche adre Cristianodella Juventus: "Questi grandi campioni si sentono al di sopra di tutto", riferendosipolemica con il campione portoghese alle prese con la positività, asintomatica, al ...