Spadafora | “Venerdì pubblicheremo un protocollo più rigido per le palestre”

Leggi su sportface

(Di martedì 20 ottobre 2020) “Palestre e piscine? Venerdìunattuativo più, rendendo ad esempio la mascherina obbligatoria quando serve, senza però penalizzare un mondo, quello delle palestre, che non è un focolaio di contagi“. Lo ha dichiarato il ministro per le politiche giovanili e lo sport Vincenzoa ‘L’Aria che tira’, in diretta su La7. “Più che una posizione contro il ministro Speranza, dovevo difendere un mondo di cui ero un punto di riferimento – ha aggiunto-. Sarei stato il primo a voler chiudere lo sport qualora i dati lo avessero richiesto, ma non mi andava che lo sport fosse l’unico ad essere chiuso“.