Pomeriggio 5 | Soleil Sorge umilia | di nuovo | Iconize

(Di martedì 20 ottobre 2020) Continua a far discutere la storia di Marco Ferrero in arte. Dopo il suo intervento a Live-Non è la D’Ursotorna a sbugiardarlo. A quanto pare questa storia non è ancora giunta al termine. Dopo il polverone mediatico che si era creato Marco Ferrero ha deciso di spiegare tutta la situazione a Live-Non è la D’Urso. L’influencer ha ammesso di aver sbagliato, ha chiesto scusaArticolo completo: dal blog SoloDonna

Notiziedi_it : Pomeriggio 5, Soleil ancora contro Iconize: ha detto altre bugie? | Video Mediaset - infoitcultura : ‘Pomeriggio 5’, Soleil Sorge sbugiarda (ancora) Iconize. Barbara D’Urso basita: “È davvero grave se mi ha preso in… - infoitcultura : Soleil Sorge smentisce tutta la versione di Iconize a Pomeriggio Cinque. Barbara d’Urso: “sono basita” - infoitcultura : Pomeriggio 5, Soleil Sorge smentisce ancora Iconize. Barbara d’Urso basita - Ileniasa25 : RT @trash_italiano: Soleil Sorge smentisce tutta la versione di Iconize a Pomeriggio Cinque. Barbara d’Urso: 'sono basita' -

Ultime Notizie dalla rete : Pomeriggio Soleil

Soleil Sorge tuona contro Marco Ferrero, alias Iconize. A suo dire, infatti, l’influencer avrebbe mentito ancora circa quanto accaduto la sera ...Ospite di Barbara D’Urso a Live – Non è la D’Urso, Iconize si è scusato per aver finto un’aggressione omofoba solo per finire in tv. Anche questa volta, però, Soleil Sorge, ospite a Pomeriggio 5, ha n ...