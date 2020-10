Perù, linee di Nazca: scoperto il geoglifo di un gatto gigante lungo 37 metri (Di martedì 20 ottobre 2020) Un grosso gatto sornione, dalle linee semplici, quasi come se fossero state disegnate da un bambino, è spuntato per caso e ora si staglia nella sua lunghezza, di ben 37 metri sul deserto di Nasca, nel ... Leggi su globalist (Di martedì 20 ottobre 2020) Un grossosornione, dallesemplici, quasi come se fossero state disegnate da un bambino, è spuntato per caso e ora si staglia nella sua lunghezza, di ben 37sul deserto di Nasca, nel ...

