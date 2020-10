Panchina Fiorentina, tra Sarri e Spalletti: Iachini sempre più in bilico (Di martedì 20 ottobre 2020) Panchina Fiorentina – Quale futuro per Beppe Iachini? Non è un mistero che Maurizio Sarri stia continuando a trattare con la dirigenza della Juventus per rescindere anticipatamente il contratto che lo lega ai bianconeri fino al giugno 2022. Le cifre su cui si sta discutendo sono i 5,4 milioni che restano per questa stagione, più i 2,5 della prossima, considerando la penale che il club campione d’Italia deve versare per il mancato rispetto del terzo anno di contratto. L’idea è quella di arrivare a un accordo per una cifra unica da corrispondere per l’uscita dal contratto. Una soluzione conveniente per entrambe le parti. Sarri, così, si può rimettere in gioco, anche se prendere un ... Leggi su giornal (Di martedì 20 ottobre 2020)– Quale futuro per Beppe? Non è un mistero che Mauriziostia continuando a trattare con la dirigenza della Juventus per rescindere anticipatamente il contratto che lo lega ai bianconeri fino al giugno 2022. Le cifre su cui si sta discutendo sono i 5,4 milioni che restano per questa stagione, più i 2,5 della prossima, considerando la penale che il club campione d’Italia deve versare per il mancato rispetto del terzo anno di contratto. L’idea è quella di arrivare a un accordo per una cifra unica da corrispondere per l’uscita dal contratto. Una soluzione conveniente per entrambe le parti., così, si può rimettere in gioco, anche se prendere un ...

