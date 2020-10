Pamela Camassa in versione black fa sognare | non c’è cosa più bella – FOTO

Leggi su bloglive

(Di martedì 20 ottobre 2020)è uno schianto in, il suo look un po’ rock conquista tutti. Giubbotto di pelle, anelli grossi e sguardo magnetico. Paola ha esordito nel mondo dello… Questo articoloinfa, non c’èpiùè stato pubblicato per la prima volta da Fabiana Boccanfuso su BlogLive.it.