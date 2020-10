Michèle Mouton | un uragano rivoluzionario

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 20 ottobre 2020) Michèle– Photo Credit: Metropolitan Magazine (redazione motori) La rubrica di W-on Track si apre con una figura rivoluzionaria e combattiva (non solo in pista): ecco l’identikit di Michèle, la prima donna a vincere nel rally. Oggi la francese è dirigente della Federazione Internazionale dell’Automobile e promotrice di FIA Girls on Track, il programma dedicato alle giovani pilote in collaborazione con la Ferrari Driver Academy. La carriera di Michèlenel rally Nata nel giugno del 1951 in Costa Azzurra, Michèleaveva dimostrato di avere sin dalla tenera età delle spiccate doti atletiche: tutti pensavano che sarebbe potuta diventare un’ottima ballerina, sciatrice o ginnasta. Un destino che lei stessa non abbracciò ...