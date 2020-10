Giuseppe in coma a 18 anni. La madre: “Non perdonerò mai i responsabili” (Di martedì 20 ottobre 2020) Parole dure quelle della madre di Giuseppe, il giovane di 18 anni in coma dopo una vile aggressione da parte di alcuni ragazzi. Il giovane ha subito un’operazione al cranio. L’ennesima aggressione vile, in gruppo, contro tre ragazzi che non avevano fatto nulla se non forse lanciare qualche sguardo verso la comitiva di malviventi: così … L'articolo Giuseppe in coma a 18 anni. La madre: “Non perdonerò mai i responsabili” proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 20 ottobre 2020) Parole dure quelle delladi, il giovane di 18indopo una vile aggressione da parte di alcuni ragazzi. Il giovane ha subito un’operazione al cranio. L’ennesima aggressione vile, in gruppo, contro tre ragazzi che non avevano fatto nulla se non forse lanciare qualche sguardo verso la comitiva di malviventi: così … L'articoloina 18. La: “Non perdonerò mai i responsabili” proviene da leggilo.org.

infoitinterno : Giuseppe, 18 anni, in coma dopo il pugno in testa: caccia al branco, tre sono ragazzini - Diana01101922 : RT @magicaGrmente22: Giuseppe: il ragazzo di 18 anni in coma a Lanciano per un pugno in testa - magicaGrmente22 : Giuseppe: il ragazzo di 18 anni in coma a Lanciano per un pugno in testa - gianpao15885642 : RT @gianpao15885642: GIUSTIZIA PER GIUSEPPE A LANCIANO, ridotto in coma da una baby gang che imperversa. Ribelliamoci pretendiamo che i col… - gianpao15885642 : GIUSTIZIA PER GIUSEPPE A LANCIANO, ridotto in coma da una baby gang che imperversa. Ribelliamoci pretendiamo che i… -