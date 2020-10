Euphoria | due episodi speciali in arrivo a dicembre su HBO

Leggi su movieplayer

(Di martedì 20 ottobre 2020) Zendaya annuncia l'su HBO di duedi, il primo dei quali è fissato per il 6e avrà un'ambientazione natalizia.tornerà prima del previsto con duesu HBO, il primo dei quali è previsto per il 6. L'annuncio è stato diffuso dalla protagonista dell'acclamata serie, Zendaya Coleman. Qui trovate la nostra recensione di, scabroso teen drama che ha ridefinito il genere. Tra la fine della prima stagione e l'inizio della seconda, che entrerà in lavorazione a inizio 2021, sono previsti due, il primo dei quali è annunciato per il 6 ...