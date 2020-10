Elisabetta Gregoraci nella notte sbotta contro Pierpaolo Pretelli (Di martedì 20 ottobre 2020) L’undicesima puntata del Grande Fratello Vip ha messo con le spalle al muro Elisabetta Gregoraci ed il suo gesto in codice rivolto ad una persona fuori. Messo al corrente di ciò, Pierpaolo Pretelli è andato in crisi e nella notte è scoppiato a piangere in sauna, minacciando di mettere un punto definitivo alla frequentazione con la badessa del GF Vip. Anche la Gregoraci si è lamentata del comportamento di Pretelli accusandolo apertamente di “non averla abbracciata” una volta finita la puntata. “Mi aspettavo che Pierpaolo mi abbracciasse e mi dicesse ‘mi dispiace che sei in nomination ho paura di perderti‘ ed invece ha iniziato subito a farmi domande su quel gesto” ... Leggi su biccy (Di martedì 20 ottobre 2020) L’undicesima puntata del Grande Fratello Vip ha messo con le spalle al muroed il suo gesto in codice rivolto ad una persona fuori. Messo al corrente di ciò,è andato in crisi eè scoppiato a piangere in sauna, minacciando di mettere un punto definitivo alla frequentazione con la badessa del GF Vip. Anche lasi è lamentata del comportamento diaccusandolo apertamente di “non averla abbracciata” una volta finita la puntata. “Mi aspettavo chemi abbracciasse e mi dicesse ‘mi dispiace che sei in nomination ho paura di perderti‘ ed invece ha iniziato subito a farmi domande su quel gesto” ...

Federic96295627 : RT @mps274: Ragà potrà stare sul culo a tutti ma per una volta ho visto Elisabetta e non la Gregoraci #GFVIP - lsndrmarabitti : RT @mps274: Ragà potrà stare sul culo a tutti ma per una volta ho visto Elisabetta e non la Gregoraci #GFVIP - mps274 : Ragà potrà stare sul culo a tutti ma per una volta ho visto Elisabetta e non la Gregoraci #GFVIP - marysole77 : RT @eliscrivecose: In ogni parola di Elisabetta Gregoraci si respira la spocchia attenzione non della ricca, ma dell’ARRICCHITA. Il più pur… - Valenti87314588 : Dicasi profumiera colei che non te la darà mai ma non te lo dice. Sinonimo: Elisabetta Gregoraci #GFVIP -