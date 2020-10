Covid, chiusi 2 ristoranti: trovati 120 invitati che festeggiavano comunioni e battesimi (Di martedì 20 ottobre 2020) Nell'ambito di controlli finalizzati al contenimento della diffusione della pandemia, la Guardia di Finanza di Napoli, nello scorso weekend, ha disposto la chiusura per 5 giorni a due ristoranti dopo ... Leggi su leggo (Di martedì 20 ottobre 2020) Nell'ambito di controlli finalizzati al contenimento della diffusione della pandemia, la Guardia di Finanza di Napoli, nello scorso weekend, ha disposto la chiusura per 5 giorni a duedopo ...

