Covid 19 a Napoli, positivo il comico Simone Schettino: rinviato lo spettacolo al teatro Troisi (Di martedì 20 ottobre 2020) Simone Schettino positivo al Covid 19: il suo spettacolo al teatro Troisi (originariamente in programma il 24-25 ottobre) è stato spostato al 14-15 novembre. positivo al virus anche Gino Rivieccio. Simone Schettino, popolarissimo comico di Castellamare di stabia, è risultato positivo al Covid 19. Per questo motivo, è stato rinviato lo spettacolo in programma il … Leggi su 2anews (Di martedì 20 ottobre 2020)al19: il suoal(originariamente in programma il 24-25 ottobre) è stato spostato al 14-15 novembre.al virus anche Gino Rivieccio., popolarissimodi Castellamare di stabia, è risultatoal19. Per questo motivo, è statoloin programma il …

dellorco85 : In Regione Campania 85 su 113 posti di terapia intensiva sono occupati. A Napoli i posti letto Covid sono finiti. A… - MediasetTgcom24 : Covid, i medici di Napoli: 'Città malata, agire o sfileranno le bare' #NAPOLI - fanpage : “#Napoli è malata. O agiamo subito o sfileranno le bare dei morti di #Covid_19 ”. L'allarme dei medici - Mirandola59 : RT @Virus1979C: Covid, in Campania via al coprifuoco, ma riaprono le scuole elementari. Lamorgese invia 100 militari - RikyCatapano : L’#AZAlkmaar conferma che un totale di 13 giocatori sono risultati positivi al #Covid_19. Il club olandese è in con… -