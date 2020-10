Coronavirus | Piemonte piegato dai contagi | +1 396 in 24 ore Oltre mille i ricoveri | Cirio corre ai ripari Veneto ed Emilia reggono la seconda ondata

(Di martedì 20 ottobre 2020), ultime notizie del 20 ottobre (Italia/Mondo)I dati di oggi, 20 ottobre, mostrano comee edRomagna stiano “reggendo” l’avanzata del, con un incremento deidi – rispettivamente – +490 e +507 casi, mentre il, con 13mila tamponi, ha raggiunto quota +1.396 nuovi positivi in 24 ore (ieri erano +933). Una situazione che – con 1.037 ricoverati e 62 paazienti in terapia intensiva – ha spinto il presidente della Regione, Alberto, a chiedere la chiusura dei centri commerciali nel fine settimana.Resteranno aperti solo gli alimentari e le farmacie, tutte le attività saranno chiuse da mezzanotte. Ma non ci ...

Alle 18.30 il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, illustrerà in videoconferenza le disposizioni contenute nella nuova ordinanza regionale relativa alle misure di contrasto alla ...In Campania dal prossimo weekend tutte le attività chiuse dalle 23 alle 5 Anche in Campania scatterà il coprifuoco sul modello di quello della Lombardia per far fronte all’emergenza coronavirus. Si ...