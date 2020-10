Coronavirus in Lombardia, ‘il coprifuoco potrebbe non essere sufficiente, la situazione è esplosiva’ (Di martedì 20 ottobre 2020) Pregliasco sulla diffusione del Coronavirus in Lombardia: ‘Il coprifuoco potrebbe non essere sufficiente, la situazione è esplosiva’. Intervenuto ai microfoni di Radio Popolare, Fabrizio Pregliasco ha parlato dell’emergenza Coronavirus a Milano e della richiesta di istituire un coprifuoco avanzata dalla Regione Lombardia. Coronavirus in Lombardia, Pregliasco: ‘Credo che il coprifuoco non sia del tutto sufficiente per Milano’ “Credo non sia del tutto sufficiente per Milano“, ha dichiarato Pregliasco parlando del coprifuoco proposto dalla Regione ... Leggi su newsmondo (Di martedì 20 ottobre 2020) Pregliasco sulla diffusione delin: ‘Ilnon, laè esplosiva’. Intervenuto ai microfoni di Radio Popolare, Fabrizio Pregliasco ha parlato dell’emergenzaa Milano e della richiesta di istituire unavanzata dalla Regionein, Pregliasco: ‘Credo che ilnon sia del tuttoper Milano’ “Credo non sia del tuttoper Milano“, ha dichiarato Pregliasco parlando delproposto dalla Regione ...

