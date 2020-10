Coronavirus, de Magistris: “De Luca non mi dà voce, ma io sono pronto a collaborare con lui. La situazione? Campania in lockdown a fine mese” (Di martedì 20 ottobre 2020) “Abbiamo una ventina di posti in terapia intensiva rimasti e una cinquantina in reparto. Credo che in Campania tra qualche giorno, cioè a fine ottobre, come ha già detto il presidente della Regione alzando bandiera bianca, si andrà in lockdown“. sono le parole pronunciate ai microfoni di “Non stop news” (Rtl 102.5) dal sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, che ribadisce le criticità sanitarie nel territorio campano e il lassismo dei vertici regionali nel prepararsi alla seconda ondata. Quando uno dei conduttori, Pierluigi Diaco, gli chiede dei rapporti con il presidente della Regione Vincenzo De Luca, utilizzando il termine “litigio”, de Magistris insorge: “Guardi che non sono ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 ottobre 2020) “Abbiamo una ventina di posti in terapia intensiva rimasti e una cinquantina in reparto. Credo che intra qualche giorno, cioè aottobre, come ha già detto il presidente della Regione alzando bandiera bianca, si andrà in“.le parole pronunciate ai microfoni di “Non stop news” (Rtl 102.5) dal sindaco di Napoli, Luigi de, che ribadisce le criticità sanitarie nel territorio campano e il lassismo dei vertici regionali nel prepararsi alla seconda ondata. Quando uno dei conduttori, Pierluigi Diaco, gli chiede dei rapporti con il presidente della Regione Vincenzo De, utilizzando il termine “litigio”, deinsorge: “Guardi che non...

