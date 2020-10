Coprifuoco in Lombardia, ma altre 9 regioni sono a rischio lockdown: quali sono e perché (Di martedì 20 ottobre 2020) Per l’aumento esponenziale dei contagi la Lombardia ha deciso di applicare un Coprifuoco dalle 23 alle 5 del mattino a partire da giovedì 22 ottobre. Il ministro della Salute Speranza ha accolto la richiesta dei sindaci di tutti i Comuni capoluogo della Lombardia, del presidente dell’Anci, Mauro Guerra, dei capigruppo di maggioranza e di opposizione e del governatore Attilio Fontana per lo stop di tutte le attività e degli spostamenti, ad esclusione dei casi “eccezionali” (motivi di salute, lavoro e comprovata necessità). Ma quali sono le altre zone a rischio in Italia? sono 10 le regioni in pericolo per le terapie intensive: oltre la ... Leggi su tpi (Di martedì 20 ottobre 2020) Per l’aumento esponenziale dei contagi laha deciso di applicare undalle 23 alle 5 del mattino a partire da giovedì 22 ottobre. Il ministro della Salute Speranza ha accolto la richiesta dei sindaci di tutti i Comuni capoluogo della, del presidente dell’Anci, Mauro Guerra, dei capigruppo di maggioranza e di opposizione e del governatore Attilio Fontana per lo stop di tutte le attività e degli spostamenti, ad esclusione dei casi “eccezionali” (motivi di salute, lavoro e comprovata necessità). Malezone ain Italia?10 lein pericolo per le terapie intensive: oltre la ...

