Conte chiede aiuto a Chiara Ferragni e Fedez per sensibilizzare i giovani (Di martedì 20 ottobre 2020) Il presidente del Consiglio si è rivolto alla influencer e al cantante rap per fare una campagna sui social. L’obiettivo di Conte è quello di convincere le fasce di età più giovani a usare la mascherina e mantenere la distanza. Giuseppe Conte corre ai ripari e gioca nuove carte per indurre la gente a seguire … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 20 ottobre 2020) Il presidente del Consiglio si è rivolto alla influencer e al cantante rap per fare una campagna sui social. L’obiettivo diè quello di convincere le fasce di età piùa usare la mascherina e mantenere la distanza. Giuseppecorre ai ripari e gioca nuove carte per indurre la gente a seguire … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

trash_italiano : Giuseppe Conte chiede aiuto a Fedez e a Chiara per ricordare alle persone di indossare sempre la mascherina. - stanzaselvaggia : Con tutto rispetto, se ti chiama Conte e ti chiede “La cosa è seria, dì ai giovani di mettere la mascherina”, non d… - fanpage : Il premier #Conte chiede aiuto a Fedez per sensibilizzare all'uso della mascherina - GiovannaPianu : RT @stanzaselvaggia: Con tutto rispetto, se ti chiama Conte e ti chiede “La cosa è seria, dì ai giovani di mettere la mascherina”, non dici… - massimogenovali : Giuseppe Conte chiede aiuto a Fedez e consorte… Prossimo passo? Jovanotti ministro degli interni? Almeno pensava positivo… -