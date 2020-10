Champions Juventus, Pirlo: “Risentimento per Chiellini, a Dybala servono minuti” (Di martedì 20 ottobre 2020) Una doppietta di Alvaro Morata regala i primi tre punti validi per il girone di Champions League alla Juventus. Dopo un primo tempo avaro di occasioni, accade tutto nella ripresa. Lo spagnolo sblocca il risultato al 46′ per poi replicare a 15 minuti dalla fine. In campo anche Paulo Dybala dopo le polemiche post Crotone. Juventus: le parole di Pirlo “Un passo alla volta. Oggi era importante fare una partita solida, abbiamo provato qualcosa lunedì ed eravamo più organizzati. Potevamo fare gol nel primo tempo ma siamo stati bravi a segnare nel secondo e a gestire la partita. Chiellini ha avuto un risentimento al flessore, lo aveva avuto già dopo la Nazionale. Per quello non ha giocato a Crotone. Dybala ha bisogno di mettere minuti ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 20 ottobre 2020) Una doppietta di Alvaro Morata regala i primi tre punti validi per il girone diLeague alla. Dopo un primo tempo avaro di occasioni, accade tutto nella ripresa. Lo spagnolo sblocca il risultato al 46′ per poi replicare a 15 minuti dalla fine. In campo anche Paulodopo le polemiche post Crotone.: le parole di“Un passo alla volta. Oggi era importante fare una partita solida, abbiamo provato qualcosa lunedì ed eravamo più organizzati. Potevamo fare gol nel primo tempo ma siamo stati bravi a segnare nel secondo e a gestire la partita.ha avuto un risentimento al flessore, lo aveva avuto già dopo la Nazionale. Per quello non ha giocato a Crotone.ha bisogno di mettere minuti ...

romeoagresti : #Morata ha segnato il 53 per cento dei propri goal in Champions League con la maglia della #Juventus: 9 su 17 [via @OptaPaolo]?????? - OptaPaolo : 3 - Andrea #Pirlo è il 3° allenatore nella storia della #Juventus a vincere la prima trasferta della fase finale di… - SkySport : DINAMO KIEV-JUVENTUS 0-2 Risultato finale ? ? #Morata (46’) ? #Morata (84’) ? ? - cody53250131 : RT @romeoagresti: #Morata ha segnato il 53 per cento dei propri goal in Champions League con la maglia della #Juventus: 9 su 17 [via @OptaP… - SNascimbeni : RT @romeoagresti: #Morata ha segnato il 53 per cento dei propri goal in Champions League con la maglia della #Juventus: 9 su 17 [via @OptaP… -