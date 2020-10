Carlo Conti, indiscrezioni confermate | Duello con Maria De Filippi (Di martedì 20 ottobre 2020) Carlo Conti sfiderà Maria De Filippi a gennaio 2021: indiscrezioni confermate, lui alla guida del programma in concorrenza a C’è Posta per Te La Rai ha deciso il conduttore per gli Speciali di Affari Tuoi. Si tratta di un presentatore di primissimo piano, vale a dire Carlo Conti. Sono state confermate le indiscrezioni che stavano … L'articolo Carlo Conti, indiscrezioni confermate Duello con Maria De Filippi Curiosauro. Leggi su curiosauro (Di martedì 20 ottobre 2020)sfideràDea gennaio 2021:, lui alla guida del programma in concorrenza a C’è Posta per Te La Rai ha deciso il conduttore per gli Speciali di Affari Tuoi. Si tratta di un presentatore di primissimo piano, vale a dire. Sono stateleche stavano … L'articoloconDeCuriosauro.

dirtbagslou : È CARLO CONTI???????? #gfvip - Nicknameless_ : RT @ansiamood24h: @Nicknameless_ ti ho trovato nei per te e non me lo aspettavo assolutamente ?? all'inizio non avevo visto il nome e ho pen… - ansiamood24h : @Nicknameless_ ti ho trovato nei per te e non me lo aspettavo assolutamente ?? all'inizio non avevo visto il nome e… - FredMosby_ : La coppia peggio assortita del mondo, grazie Amadeus grazie Carlo Conti grazie Rai #TwitteRai - wonhosimpp : @nerorimmel carlo conti -