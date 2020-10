Calenda si difende dalle accuse: "Non sono ricco e pariolino, parlerò con Zingaretti per Roma" (Di martedì 20 ottobre 2020) In un'intervista alla Stampa,il leader di Azione Carlo Calenda spiega la propria decisione di candidarsi a sindaco di Roma: 'Avevo avvertito tutti e spiegato fin da subito che desidero fare una cosa ... Leggi su globalist (Di martedì 20 ottobre 2020) In un'intervista alla Stampa,il leader di Azione Carlospiega la propria decisione di candidarsi a sindaco di: 'Avevo avvertito tutti e spiegato fin da subito che desidero fare una cosa ...

globalistIT : - frabarraco : @sarabanda_ Richetti mi ha profondamente deluso passando all'IV per non parlare di Calenda un'ex dirigente Confindu… - TTrollalla : RT @_Gi_Ci_: #Calenda. Ci spiega sempre come risolvere le questioni Ilva e Alitalia ma quando era al Mise non ha risolto nulla; si dà del '… - Ecatetriformis : RT @_Gi_Ci_: #Calenda. Ci spiega sempre come risolvere le questioni Ilva e Alitalia ma quando era al Mise non ha risolto nulla; si dà del '… - christianraimo : @lasoncini 1) Le scuole primarie e medie postautonomia, campano moltissimo contributi dell'utenza proprio perché so… -