Anche il Piemonte soffre. Niente coprifuoco ma centri commerciali chiusi nel weekend (Di martedì 20 ottobre 2020) Piemonte in controtendenza. Il tasso dei positivi Covid è superiore rispetto alla media nazionale. Nelle ultime ventiquattro ore infatti il 10,5% dei tamponi effettuati è risultato positivo. La media italiana si è invece fermata al 7,5%. Per questa ragione il presidente Alberto Cirio ha convocato i sindaci, i prefetti e le associazioni di categoria e i rappresentanti scolastici per attuare, come in Lombardia e in Campania, misure più restrittive per contenere la diffusione del Coronavirus. Niente coprifuoco qui, ma i centri commerciali nel week end resteranno chiusi. "Serve ad evitare un lockdown generalizzato", dice il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, in una video conferenza con il prefetto: "Facciamo ...

