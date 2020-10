Al via la Vuelta, prima Maglia Rossa Primoz Roglic (Di martedì 20 ottobre 2020) Primoz Roglic ha vinto la prima tappa della Vuelta. Carapaz e Martin dietro lo sloveno. Decimo Biagioli. EIBAR (SPAGNA) – Primoz Roglic ha vinto la prima tappa della Vuelta. Volata ristretta vincente per lo sloveno che, sul traguardo di Eibar, ha preceduto di un secondo Richard Carapaz e Daniel Martin. In evidenza il nostro Andrea Biagioli. Il portacolori della Deceuninck ha chiuso in decima posizione con un ritardo di 51″. Etapa 1 – Stage 1 #LaVuelta20Primoz Roglic @rogla Con La Roja acabó y con La Roja empieza @ciclistacofidis pic.twitter.com/QWbEDKhn61— La Vuelta (@laVuelta) October 20, 2020Froome subito fuori classifica – ... Leggi su newsmondo (Di martedì 20 ottobre 2020)ha vinto latappa della. Carapaz e Martin dietro lo sloveno. Decimo Biagioli. EIBAR (SPAGNA) –ha vinto latappa della. Volata ristretta vincente per lo sloveno che, sul traguardo di Eibar, ha preceduto di un secondo Richard Carapaz e Daniel Martin. In evidenza il nostro Andrea Biagioli. Il portacolori della Deceuninck ha chiuso in decima posizione con un ritardo di 51″. Etapa 1 – Stage 1 #La20@rogla Con La Roja acabó y con La Roja empieza @ciclistacofidis pic.twitter.com/QWbEDKhn61— La(@la) October 20, 2020Froome subito fuori classifica – ...

