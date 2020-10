Vertice sanità, preoccupa la Valle Caudina. Volpe: “Su zone rosse deciderà l’unità di crisi” (Di lunedì 19 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Al Vertice sulla sanità convocato questa mattina dal sindaco Clemente Mastella, ha partecipato anche il direttore generale dell’Asl, Gennaro Volpe. Il dirigente ha cercato di tranquillizzare la cittadinanza dopo il notevole aumento dei contagi avuto in provincia e ha provato a distendere gli animi con i primi cittadini che nei giorni scorsi avevano attaccato l’Asl per i ritardi nelle comunicazioni sui casi di Covid. “L’aumento dei contagi ha portato un grande sovraccarico alla nostra struttura. Stiamo riorganizzando i processi anche perchè i numeri sono troppo alti. Abbiamo delineato delle linee operative. Si sono riscontrati problemi anche dove vengono processati i tamponi”. Proprio per quanto riguarda i tamponi effettuati ai fini della individuazione delle ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 19 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Alsulla sanità convocato questa mattina dal sindaco Clemente Mastella, ha partecipato anche il direttore generale dell’Asl, Gennaro. Il dirigente ha cercato di tranquillizzare la cittadinanza dopo il notevole aumento dei contagi avuto in provincia e ha provato a distendere gli animi con i primi cittadini che nei giorni scorsi avevano attaccato l’Asl per i ritardi nelle comunicazioni sui casi di Covid. “L’aumento dei contagi ha portato un grande sovraccarico alla nostra struttura. Stiamo riorganizzando i processi anche perchè i numeri sono troppo alti. Abbiamo delineato delle linee operative. Si sono riscontrati problemi anche dove vengono processati i tamponi”. Proprio per quanto riguarda i tamponi effettuati ai fini della individuazione delle ...

