'Trono over', Biagio Di Maro: "Gemma Galgani? Non credevo fosse così bella! Secondo me ha bisogno di…" (Di lunedì 19 ottobre 2020) Tra i protagonisti di questa prima parte del Trono Over di Uomini e Donne, c'è senza dubbio il nuovo Cavaliere Biagio Di Maro, il quale si è fatto subito notare per le svariate frequentazioni che ha avuto con diverse Dame del parterre, ma soprattutto per essere entrato nelle grazie di Gemma Galgani. Dopo aver intrapreso una conoscenza – già conclusa – con Aurora Tropea, infatti, Biagio ha deciso di iniziare a corteggiare proprio Gemma, la quale però ha ricevuto in studio la sorpresa di dover condividere l'uomo per cui prova un certo interesse con un'altra Dama: Maria Tona, con la quale non scorre decisamente buon sangue. Intervistato dal settimanale Uomini e Donne Magazine, Biagio ha parlato proprio di queste due conoscenze e in particolare ...

IsaeChia : ‘#Tronoover’, #BiagioDiMaro: “#GemmaGalgani? Non credevo fosse così bella! Secondo me ha bisogno di…” - mother0fdrogon : Il trono over è sempre una conferma #uominiedonne - infinityora : Nicola e Armando migliori del trono over e that’s a fact ?? #uominiedonne - LaviniaL1982 : Delirio in studio e Tina e Gianni si alzano in piedi ...trono over sempre certezza ?????? #UominieDonne - dislocata_ : Uomini Trono Over = secchezza vaginale #uominiedonne -

