Torino, dopo i quattro positivi al Covid-19 scatta la "bolla" per Belotti e compagni

Dopo i quattro casi di positività al Coronavirus, i giocatori del Torino andranno nella "bolla" e non potranno tornare a casa. Due calciatori e due membri dello staff del Torino sono risultati positivi al Coronavirus, costringendo la squadra granata ad andare nella "bolla". Come riporta La Stampa, infatti, Belotti e compagni potranno continuare gli allenamenti e le partite, ma non dovranno avere contatti con l'esterno. Per tutta la settimana e fino a domenica, salvo nuove indicazioni, i giocatori lavoreranno al Filadelfia e alloggeranno in un albergo cittadino, senza tornare a casa. Ovviamente si sottoporranno a nuovi giri di tamponi, per scongiurare il rischio di altri contagi in vista della sfida di venerdì.

Torino, il weekend delle giovanili: Under 16 strapazzata. Fogli: “Ci siamo disuniti”

Un minuto dopo addirittura i torelli hanno sfiorato il 4-3 con Ponghetti ... LEGGI ANCHE: Under 15, Sampdoria-Torino 3-3: Raballo e Ragusa firmano il pareggio in extremis Incoraggianti ancora una ...

