Tennis, ATP Colonia II 2020: agli ottavi Kecmanovic, Simon e Mannarino. Eliminato Cilic (Di lunedì 19 ottobre 2020) Si è appena conclusa la prima giornata del torneo ATP 250 Colonia II. Ad inaugurare la manifestazione la vittoria di Gilles Simon 6-3 7-5 su Jordan Thompson. Il francese è riuscito a far valere il proprio gioco potendo contare anche su un importante 83% di punti ottenuti con la prima di servizio. L’indiano Sumit Nagal ha lottato ma è uscito sconfitto dalla sfida contro Miomir Kecmanovic. Il serbo si è imposto col risultato di 4-6 7-6(4) 6-1. Il 21enne nativo di Belgrado ha sofferto particolarmente nel primo set, anche a causa della bassa percentuale di prime messe in campo solo il 55%, ma nei due successivi parziali è riuscito ad imporsi. Il nipponico Yoshihito Nishioka ha vinto in maniera netta 6-4 6-1 contro il britannico Kyle Edmund che è sembrato ... Leggi su oasport (Di lunedì 19 ottobre 2020) Si è appena conclusa la prima giornata del torneo ATP 250II. Ad inaugurare la manifestazione la vittoria di Gilles6-3 7-5 su Jordan Thompson. Il francese è riuscito a far valere il proprio gioco potendo contare anche su un importante 83% di punti ottenuti con la prima di servizio. L’indiano Sumit Nagal ha lottato ma è uscito sconfitto dalla sfida contro Miomir. Il serbo si è imposto col risultato di 4-6 7-6(4) 6-1. Il 21enne nativo di Belgrado ha sofferto particolarmente nel primo set, anche a causa della bassa percentuale di prime messe in campo solo il 55%, ma nei due successivi parziali è riuscito ad imporsi. Il nipponico Yoshihito Nishioka ha vinto in maniera netta 6-4 6-1 contro il britannico Kyle Edmund che è sembrato ...

