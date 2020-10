Striscia la notizia | minacce di morte a Vittorio Brumotti

Leggi su tvzap.kataweb

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Senza timorecontinua la sua battaglia contro lo spaccio. Ad Ostia si è consumato l’ennesimo capitolo dell’inviato dilaper liberare le piazze italiane della piaga della droga. Il servizio in onda sulla puntata dilail 19 ottobre alle 20,30. “Qui comandano i clan Spada e Fasciani, interi palazzi sono stati trasformati in piazze di spaccio” – commentache, intervenuto in sella alla sua bici per riappropriarsi del territorio, è stato minacciato e insultato. Il tempestivo intervento delle Forze dell’Ordine – che hanno perquisito e portato in caserma i pusher per accertamenti – ha evitato che la situazione prendesse una piega ancor più ...