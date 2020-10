Spaventoso incidente a Milano | li investe in pieno e poi fugge | il VIDEO

Leggi su chenews

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Drammatico, due pedoni sulle strisce pedonali investiti da un pirata della strada a tutta velocità. Il. Un’auto lanciata a tutta velocità ha falciato due pedoni che stavano attraversando la strada sui bastioni di Porta Volta. Il traffico non era per nulla congestionato, erano le tre del mattino e dalsi vedono pochissime macchine transitare. Una sembra impazzita e pare vada a cercare i due pedoni come fossero calamite. Li prende ine li scaraventa a terra. Poteva andare molto peggio ai due trentenni che transitavano sulle strisce proprio in quel maledetto momento. L’urto è stato talmente violento da far temere il peggio per i due giovani. La ...