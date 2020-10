Solidarietà tabaccai ricevitori e gestori sale giochi

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 19 ottobre 2020) (Roma, 19 ottobre 2020) - Risso: “Senza sostegni, non possiamo permetterci altro lockdown” La Federazione Italianadesidera manifestare la propria vicinanza aidislot ebingo in merito all'ordinanza n. 620 adottata dalla Regione Lombardia in data 16 ottobre. “Desta sconcerto che dopo i sacrifici affrontati durante il lockdown e gli investimenti effettuati dagli operatori del settore per adeguare leai protocolli anti covid stabiliti a livello nazionale, ancora una volta, a dover subire ingiustificati attacchi siano proprio gli operatori del settore attraverso quello che a tutti gli effetti appare essere un lockdown selettivo” – dice Giovanni Risso, Presidente Nazionale della Federazione Italiana ...