Reggia di Caserta, la saletta del calapranzo dei Borbone tornerà visibile al pubblico

Caserta – La saletta del calapranzo dei Borbone tornerà visibile al pubblico grazie ai lavori di ripristino e riorganizzazione degli spazi della Reggia di Caserta. Una delle retrostanze della Sala dell'Autunno era ostruita da decenni da un impianto antincendio mai entrato in funzione. Negli ultimi mesi sono andati avanti senza sosta, anche sfruttando il giorno di chiusura settimanale al pubblico, gli interventi di pulizia, riordino e cura nel Palazzo Reale e nel Parco Reale. Nell'ottica di restituire dignità agli ambienti del Palazzo Reale, alcuni dei quali chiusi da anni e utilizzati come deposito, sono state effettuate una serie di verifiche anche in relazione a un vecchio ...

