Pogba | tunnel a Rashford e compagni in delirio VIDEO

Leggi su itasportpress

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Paulscatena inel corso dell'ultimo allenamento e squadra in tilt tra risate e prese in giro all'attaccante inglese. Bel clima in casa Manchester United dopo la vittoria in campionato.caption id="attachment 1039131" align="alignnone" width="519"/caption ITA Sport Press.