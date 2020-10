Più contagi perché più tamponi? Vero solo in parte. Il tasso di positivi si è quadruplicato in 15 giorni (Di lunedì 19 ottobre 2020) Nelle ultime due settimane si è passati da 2.257 nuovi casi al giorno a 11.705, con una crescita esponenziale superiore al 400%. Allo stesso tempo, si è passati da una percentuale di positivi sul totale dei tamponi effettuati del 2,68% del 6 ottobre all’8% del 18 ottobre, con un aumento di casi positivi sul totale dei tamponi del 200%. Se è Vero che con l’aumentare dei tamponi fisiologicamente aumentano anche i contagi in termini assoluti, nelle ultime due settimane, però, si è assistito anche a un aumento della percentuale dei positivi sul numero dei tamponi. Per capirlo abbiamo confrontato i dati medi di alcuni giorni campione. Nei giorni che vanno dal 2 ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 19 ottobre 2020) Nelle ultime due settimane si è passati da 2.257 nuovi casi al giorno a 11.705, con una crescita esponenziale superiore al 400%. Allo stesso tempo, si è passati da una percentuale disul totale deieffettuati del 2,68% del 6 ottobre all’8% del 18 ottobre, con un aumento di casisul totale deidel 200%. Se èche con l’aumentare deifisiologicamente aumentano anche iin termini assoluti, nelle ultime due settimane, però, si è assistito anche a un aumento della percentuale deisul numero dei. Per capirlo abbiamo confrontato i dati medi di alcunicampione. Neiche vanno dal 2 ...

