Non stringe la mano a una donna | negata la cittadinanza

E' costata cara a un medico la decisione di non stringere la mano a una donna. A causa di questo gesto, l'uomo ha dovuto dire addio alla cittadinanza: la decisione… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it.

L’uomo si era infatti rifiutato di stringere la mano a una donna ... La Germania d’altronde è una nazione prettamente multietnica, e comportamenti del genere non sono apprezzati ne dalla comunità che ...

Sindaci Nuorese, nessuna stretta su chiusura alle 21 di vie e piazze

Anche a Orani non ci sarà alcuna stretta ulteriore. “Non ho nessun comitato scientifico che mi fornisca elementi per decidere in questo senso”, dice il sindaco Antonio Fadda.

