Mercato americano in rialzo all’esordio

(Di lunedì 19 ottobre 2020) (Teleborsa) – Wall Street avvia gli scambi in, beneficiando di una serie di fattori positivi come il PIL cinese e l’attesa per l’arrivo del sospirato pacchetto di stimoli in USA. La speaker della Camera Nancy Pelosi lo ha preannunciato entro le prossime 48 ore. Fra gli elementi di supporto anche la possibilità di un accordo sulla Brexit e la conferma del regime di tagli alla produzione dal meeting dell’Opec +, la formazione “allargata” del cartello che si riunisce a Vienna, per esaminare la situazione delpetrolifero. A New York, l’indice Dow Jones sta mettendo a segno un +0,23%; sulla stessa linea l’S&P-500 che fa un piccolo salto in avanti dello 0,50% a 3.501 punti. In denaro il Nasdaq 100 (+0,88%). Apprezzabilenell’S&P 500 per i comparti ...